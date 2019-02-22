Футболист "Зенита" Азмун признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

ТАСС, 22 февраля. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" иранец Сердар Азмун стал лучшим игроком недели в футбольной Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/16 финала. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверг "Зенит" на своем поле со счетом 3:1 обыграл турецкий "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в 1/8 финала. Азмун забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Победитель определялся по итогам голосования на официальном сайте УЕФА. Помимо Азмуна, на звание лучшего игрока недели также претендовали нападающий австрийского "Зальцбурга" Патсон Дака, полузащитник испанской "Севильи" Пабло Сарабия и форвард английского "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

24-летний Азмун провел вторую игру в составе "Зенита", в который перешел в зимнее трансферное окно из казанского "Рубина", заключив контракт на 3,5 года. В первой встрече с "Фенербахче" (0:1), которая стала для нападающего дебютной за "Зенит", форвард вышел на замену и провел на поле 17 минут, не отметившись результативными действиями.