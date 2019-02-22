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Москвина: финал Кубка России порадовал соперничеством молодых и искусных фигуристов

Тренер напомнила, что телеканал Международного союза конькобежцев ведет трансляции даже юниорских турниров

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Финал Кубка России по фигурному катанию, завершившийся в Великом Новгороде, порадовал известного российского тренера, вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России Тамару Москвину соперничеством молодых и искусных спортсменов.

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"Финал Кубка России меня, как тренера, просто вдохновил - оперативно было организована трансляция выступлений наших ведущих спортсменок. Теперь нужно подумать, как прийти к тому, чтобы такой же ажиотаж создать и по отношению к остальным дисциплинам. Приятно видеть, как много тренеров из разных групп так активно работают над техникой и артистизмом наших девочек, турнир порадовал количеством молодых и искусных спортсменов", - подчеркнула Москвина.

Она напомнила, что телеканал Международного союза конькобежцев ведет трансляции даже юниорских турниров. "Они в этом деле первопроходцы - все это здорово, привлекает болельщиков нашего вида спорта. И построено это на настоящем искусстве фигурного катания - соперничестве молодых красивых девушек, ребят, молодежи, на такой конкуренции - человеческой и художественной".

Финал Кубка России прошел в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля.

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