Вяльбе заявила, что очень счастлива бронзовой награде лыжника Ретивых на чемпионате мира

27-летний Ретивых завоевал награду в четверг в спринтерской гонке свободным стилем. Победу одержал 22-летний норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. В пятницу в Зефельде проходит церемония награждения медалями первых победителей чемпионата мира.

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 22 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе очень рада, что Глеб Ретивых сумел завоевать бронзовую медаль чемпионата мира в австрийском Зефельде. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я очень за него счастлива: он столько лет в команде и впервые сумел попасть на пьедестал, это здорово. Особенно в ситуации, когда казалось, что все потеряно", - сказала Вяльбе.

В полуфинале борьбу за медаль прекратил российский лыжник Сергей Устюгов, который считался одним из претендентов на победу. Пробиться в финал двукратному чемпиону мира помешало столкновение на дистанции с Клебо, который преградил ему путь во время прохождения поворота. Сборная России подала протест на действия норвежца, однако он был отклонен. После финиша Устюгов толкнул Клебо, что стало основанием для аннулирования его результата.

Чемпионат мира завершится 3 марта, в лыжных гонках будет разыграно еще десять комплектов наград.