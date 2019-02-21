Первая медаль и первый конфликт. Российские лыжники стартовали на чемпионате мира

В мужской части соревнований помимо трехкратного олимпийского чемпиона Клебо и Ретивых медаль завоевал итальянец Федерико Пеллегрино, ставший вторым. Для 22-летнего норвежца эта победа стала первой на чемпионатах мира. У женщин золото завоевала норвежка Майкен Касперсен Фалла, серебро - шведка Стина Нильссон, бронзу - еще одна норвежка Мари Эйде.

Во время соревнований в центре внимания оказался его соотечественник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, который агрессивно повел себя по отношению к будущему победителю соревнований Йоханнесу Клебо. Во время полуфинального забега норвежец перекрыл российскому лыжнику траекторию движения и наступил ему на лыжу, что и вызвало негодование у Устюгова после окончания забега.

Россиянин Артем Мальцев выбыл на стадии четвертьфинала, Устюгов и призер спринтерской гонки на Олимпиаде в Пхёнчхане Александр Большунов - на стадии полуфиналов. Лучший результат среди россиянок показала олимпийский призер Наталья Непряева, занявшая пятое место во втором полуфинале. Серебряные призеры командного спринта прошлогоднего чемпионата мира Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выбыли на стадии четвертьфиналов, Елена Соболева - в квалификации.

"Настраивалась на любой исход, была готова ко всему: как выиграть, так и проиграть, поэтому не удивляюсь, - сказала Белорукова, которая на последних Играх стала в спринте третьей. - Это спринт, тут может быть абсолютно все. Я не совсем дерзко бегаю, не люблю перекрывать людей, а иностранки бегают очень дерзко, перекрывают, и ты теряешь позиции. Надо учиться всех раскидывать, расталкивать и идти первой",

Четырехкратный призер Олимпийских игр Большунов свое поражение в полуфинале объяснил плохой физической формой.

Удар Устюгова

Хорошие шансы на медаль были у Устюгова, однако в своем полуфинале он на последнем повороте дистанции столкнулся с Клебо. Проходя поворот, российский лыжник решил вклиниться в небольшой коридор на внутреннем радиусе, однако норвежец перекрыл его и наступил Устюгову на лыжу. Двукратный чемпион мира чуть было не упал, но все же сумел финишировать пятым, что, однако, не позволило ему выйти в решающий забег. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой Устюгов толкнул Клебо.

За такое поведение результаты Устюгова в гонке были аннулированы, что тем не менее не должно помешать ему выступить в следующей гонке - скиатлоне, который запланирован на 23 февраля. Сборная России в свою очередь подала протест на действия Клебо во время гонки, однако он был отклонен жюри соревнований.

"Жюри, видимо, боится трогать Норвегию, тем более бога всех лыжных гонок, - сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Они нам доказывают, что он все делал правильно. То есть человек, который идет первым, может делать все, что хочет: останавливаться, тормозить, чтобы сзади все упали. У Клебо это всегда так: Устюгов и Большунов для него как красные тряпки для быка".

Вместе с тем она не оправдала поведение Устюгова после финиша. "Все должно быть по правилам, никто не говорит о том, что можно выходить за рамки дозволенного. Я согласна с тем, что Сергей неправильно поступил, ударив его после финиша. Считаю, что он заслуженно получил желтую карточку", - сказала Вяльбе.