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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Первая медаль и первый конфликт. Российские лыжники стартовали на чемпионате мира

Бронзу в спринте завоевал Глеб Ретивых
Федерико Пеллегрино, Йоханнес Клебо и Глеб Ретивых EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Федерико Пеллегрино, Йоханнес Клебо и Глеб Ретивых
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 21 февраля. /ТАСС/. Лыжники разыграли первые медали чемпионата мира в австрийском Зефельде. Одна из них - бронза в спринте свободным стилем - досталась российскому лыжнику Глебу Ретивых.

Во время соревнований в центре внимания оказался его соотечественник, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, который агрессивно повел себя по отношению к будущему победителю соревнований Йоханнесу Клебо. Во время полуфинального забега норвежец перекрыл российскому лыжнику траекторию движения и наступил ему на лыжу, что и вызвало негодование у Устюгова после окончания забега.

В мужской части соревнований помимо трехкратного олимпийского чемпиона Клебо и Ретивых медаль завоевал итальянец Федерико Пеллегрино, ставший вторым. Для 22-летнего норвежца эта победа стала первой на чемпионатах мира. У женщин золото завоевала норвежка Майкен Касперсен Фалла, серебро - шведка Стина Нильссон, бронзу - еще одна норвежка Мари Эйде.

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Россиянин Артем Мальцев выбыл на стадии четвертьфинала, Устюгов и призер спринтерской гонки на Олимпиаде в Пхёнчхане Александр Большунов - на стадии полуфиналов. Лучший результат среди россиянок показала олимпийский призер Наталья Непряева, занявшая пятое место во втором полуфинале. Серебряные призеры командного спринта прошлогоднего чемпионата мира Юлия Белорукова и Наталья Матвеева выбыли на стадии четвертьфиналов, Елена Соболева - в квалификации.

"Настраивалась на любой исход, была готова ко всему: как выиграть, так и проиграть, поэтому не удивляюсь, - сказала Белорукова, которая на последних Играх стала в спринте третьей. - Это спринт, тут может быть абсолютно все. Я не совсем дерзко бегаю, не люблю перекрывать людей, а иностранки бегают очень дерзко, перекрывают, и ты теряешь позиции. Надо учиться всех раскидывать, расталкивать и идти первой",

Четырехкратный призер Олимпийских игр Большунов свое поражение в полуфинале объяснил плохой физической формой.

Удар Устюгова

Хорошие шансы на медаль были у Устюгова, однако в своем полуфинале он на последнем повороте дистанции столкнулся с Клебо. Проходя поворот, российский лыжник решил вклиниться в небольшой коридор на внутреннем радиусе, однако норвежец перекрыл его и наступил Устюгову на лыжу. Двукратный чемпион мира чуть было не упал, но все же сумел финишировать пятым, что, однако, не позволило ему выйти в решающий забег. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой Устюгов толкнул Клебо.

За такое поведение результаты Устюгова в гонке были аннулированы, что тем не менее не должно помешать ему выступить в следующей гонке - скиатлоне, который запланирован на 23 февраля. Сборная России в свою очередь подала протест на действия Клебо во время гонки, однако он был отклонен жюри соревнований.

"Жюри, видимо, боится трогать Норвегию, тем более бога всех лыжных гонок, - сказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Они нам доказывают, что он все делал правильно. То есть человек, который идет первым, может делать все, что хочет: останавливаться, тормозить, чтобы сзади все упали. У Клебо это всегда так: Устюгов и Большунов для него как красные тряпки для быка".

Вместе с тем она не оправдала поведение Устюгова после финиша. "Все должно быть по правилам, никто не говорит о том, что можно выходить за рамки дозволенного. Я согласна с тем, что Сергей неправильно поступил, ударив его после финиша. Считаю, что он заслуженно получил желтую карточку", - сказала Вяльбе.

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"Но почему тогда желтую карточку не получил Клебо, который специально блокировал его?" - добавила она.

Тренер Устюгова Маркус Крамер напомнил, что два года назад, на чемпионате мира в Лахти, Устюгов поступил точно так же, как Клебо, однако тогда жюри соревнований вынесло предупреждение российскому лыжнику. "И как тогда это объяснить спортсменам, если правила все время меняются?" - заметил он.

Заслуженная награда Ретивых

Ретивых также тренируется в группе Крамера, поэтому его третье место подсластило горечь немецкому специалисту от инцидента между Устюговым и Клебо.

"В последних спринтерских гонках мне удавалось доходить до финала, - сказал Ретивых. - Но до этого всегда чего-то не хватало, занимал пятые-шестые места, бывало, призовые места. Думаю, что все равно это третье место закономерно, я же не занимал раньше, условно, 20-е места, стабильность у меня была".

"Сегодня все получилось, так что эта медаль затмила все эти неудачные старты на этапах Кубка мира, все эти пятые-шестые места", - добавил он.

Трехкратный олимпийский чемпион Клебо стал победителем спринта, 22-летний лыжник впервые стал чемпионом мира. "Все должны признать, что есть люди, которые рождаются для определенного вида спорта, сейчас этот парень сильнее всех, что он и доказывает. Никто не знает, в чем залог успеха Йоханнеса, но три года он показывает, что остается в топе. В лыжных гонках в разные времена всегда были лидеры, сейчас лидерство опять у сборной Норвегии, у нее самые сильные спортсмены", - сказал Ретивых.

При этом 27-летний российский спортсмен заметил, что конфликт Устюгова и Клебо отразился и на его выступлении. "Не совсем мне было понятно отношение зрителей на трибуне, которые стали освистывать эту ситуацию. И когда стали представлять меня в финале, вся эта трибуна мне подсвистывала. Там были норвежцы, финны, шведы", - сказал он.

Сохранится ли напряженность в отношениях между российскими и норвежскими лыжниками дальше станет понятно уже в субботу, когда пройдет скиатлон у мужчин и женщин.

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РоссияВяльбе, Елена ВалерьевнаЧемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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