Тренер "Авангарда" Хартли сожалеет, что боялся ехать в Россию до совета Ковальчука

В пятницу "Авангард", который принимает соперников в Балашихе, выиграл у новосибирской "Сибири" (7:3) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. Для 58-летнего Хартли этот сезон является первым в КХЛ.

БАЛАШИХА /Московская область/, 22 февраля. /ТАСС/. Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли долго боялся попробовать свои силы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но сейчас рад своему опыту работы в России. Об этом канадский специалист сказал журналистам.

"Я доволен регулярной частью чемпионата, лишь жалею, что не приехал в Россию раньше, ведь на Западе ее рисуют не лучшей страной для проживания, и я попросту боялся. В последние годы со мной связывались пять российских клубов, но я вежливо отказывался, пока Илья Ковальчук (российский хоккеист - прим. ТАСС) не поговорил со мной на прошлогоднем чемпионате мира и не посоветовал попробовать свои силы в КХЛ. Я очень рад тому, как получилось провести регулярный чемпионат, и горд быть частью "Авангарда". Мы отлично бились, заметен прогресс некоторых игроков, очень рад выйти в плей-офф и встретиться с его действующим обладателем", - отметил канадский специалист.

"Да, победа над "Сибирью" вышла красивой, но все эти игры регулярного чемпионата были лишь разминкой перед плей-офф. С понедельника все начинается заново, вся лучшая часть сезона - это игры плей-офф", - добавил Хартли.

"Авангард" завершил регулярную часть чемпионата на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 62 матчах 83 очка. В первом раунде плей-офф омский клуб встретится с казанским "Ак Барсом".