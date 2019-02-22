Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

ТАСС, 22 февраля. Стали известны все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В заключительный день регулярного чемпионата последними участниками розыгрыша Кубка Гагарина стали ХК "Сочи", обыгравший братиславский "Слован" (2:0), и подольский "Витязь", уступивший екатеринбургскому "Автомобилисту" (1:5).

В Западной конференции московский ЦСКА сыграет с подольским "Витязем", санкт-петербургский СКА - с московским "Спартаком", ярославский "Локомотив" - с "Сочи", хельсинкский "Йокерит" - с московским "Динамо".

На Востоке "Автомобилист" в первом раунде сыграет с челябинским "Трактором", астанинский "Барыс" встретится с нижегородским "Торпедо", магнитогорский "Металлург" - с уфимским "Салаватом Юлаевым", омский "Авангард" - с казанским "Ак Барсом".

По итогам завершившегося регулярного чемпионата лучшим бомбардиром стал нападающий СКА Никита Гусев, набравший 81 (17 шайб + 64 результативные передачи) очко. Гусев также стал лучшим ассистентом лиги. Лучшим снайпером стал форвард ЦСКА Кирилл Капризов, в его активе 30 шайб. Лучшим вратарем лиги стал голкипер СКА Игорь Шестеркин, процент отраженных им бросков составил 95,3%.

Матчи серий (до четырех побед) первого раунда "Локомотив" - "Сочи", "Йокерит" - "Динамо", "Металлург" - "Салават Юлаев" и "Авангард" - "Ак Барс" пройдут 25, 27 февраля, 1 и 3 марта, а также, если потребуется, 5, 7 и 9 марта. Матчи серий ЦСКА - "Витязь", СКА - "Спартак", "Автомобилист" - "Трактор" и "Барыс" - "Торпедо" состоятся 26, 28 февраля, 2 и 4 марта, а также, при необходимости, 6, 8 и 10 марта.