"Сочи" и "Витязь" стали последними участниками плей-офф КХЛ

ТАСС, 22 февраля. "Сочи" и подольский "Витязь" стали последними клубами, которые по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) получили право выступить в плей-офф.

В заключительный день регулярного чемпионата рижское "Динамо" проиграло в гостях московскому ЦСКА со счетом 0:3 и лишилось шансов на выход в плей-офф.

Таким образом, последними участниками Кубка Гагарина от Западной конференции стали "Сочи" (66 очков) и "Витязь" (63). Также в плей-офф выступят ЦСКА (106), петербургский СКА (103), ярославский "Локомотив" (86), хельсинский "Йокерит" (80), московское "Динамо" (72) и "Спартак" (64).

От Восточной конференции в плей-офф вышли екатеринбургский "Автомобилист" (95), астанинский "Барыс" (86), магнитогорский "Металлург" (84), омский "Авангард" (83), казанский "Ак Барс" (82), уфимский "Салават Юлаев" (72), нижегородское "Торпедо" (64) и челябинский "Трактор" (58).

Плей-офф КХЛ начнется 25 февраля.

Результаты остальных матчей заключительного игрового дня регулярного чемпионата: "Адмирал" - "Амур" - 1:0; "Куньлунь" - "Барыс" - 2:3 Б; "Металлург" - "Ак Барс" - 4:0; "Трактор" - СКА - 1:3; "Авангард" - "Сибирь" - 7:3; "Йокерит" - Динамо (Минск) - 3:5; "Сочи" - "Слован" - 2:0; "Витязь" - "Автомобилист" - 1:5.