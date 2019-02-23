Рекорд посещаемости, матчи в Европе и победа ЦСКА. Завершился регулярный чемпионат КХЛ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Одиннадцатый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился в пятницу. В четвертый раз за последние пять лет обладателем Кубка континента стал московский ЦСКА.

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Регулярный чемпионат сезона-2018/19 был самым длинным в истории КХЛ, каждая из 25 команд провела по 62 матча. Перед началом турнира была введена новая очковая система, по которой за любую победу команда получала два очка, а за поражение по буллитам или в овертайме - одно. Ранее победа в основное время приносила три очка, выигрыш в овертайме или по буллитам - два, поражение за пределами основного времени - одно, проигрыш в основное время - ноль. ЦСКА одержал 53 победы и установил новый рекорд лиги. 20 раз армейцам удавалось оставлять свои ворота в неприкосновенности, что также является высшим достижением в истории КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал также красно-синим и был установлен в сезоне-2015/16 - 17 сухих матчей. Лучшим снайпером регулярного чемпионата стал нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, на счету которого 30 голов, а самым результативным игроком по системе "гол+пас" турнир закончил другой олимпийский чемпион, Никита Гусев, набравший 81 (17+64) очко. Форвард СКА также установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате, побив достижение Александра Радулова сезона-2010/11 (60). Лучшим вратарем лиги по проценту отраженных бросков стал голкипер СКА Игорь Шестеркин (95,3%), а больше всех матчей на ноль провел Илья Сорокин из ЦСКА. Третий сезон подряд два первых места в турнирной таблице регулярного чемпионата заняли СКА и ЦСКА, при этом столичная команда одержала над петербуржцами четыре победы в четырех матчах сезона. Армейские команды стали победителями дивизионов Тарасова (ЦСКА) и Боброва (СКА). Восточную конференцию и дивизион Харламова впервые в истории выиграл екатеринбургский "Автомобилист", одержавший победы в первых 18 играх чемпионата. Победителем дивизиона Чернышева стал астанинский "Барыс". Игры в Вене и Цюрихе и рекорд посещаемости Впервые в рамках регулярного чемпионата были проведены вынесенные матчи в европейских городах и странах, где нет команд КХЛ. ЦСКА и СКА встретились со "Слованом" и рижским "Динамо" в Вене и Цюрихе. Финский "Йокерит" при аншлаге (5800 зрителей) сыграл две домашние встречи в Таллине с московским "Спартаком" и череповецкой "Северсталью". У швейцарских и австрийских болельщиков матчи КХЛ не вызвали большого интереса и не собрали больше 6000 любителей хоккея. Несмотря на это, как утверждает президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, лига продолжит практику подобных матчей в следующих сезонах.

На эту тему ЦСКА одержал четвертую победу в сезоне над СКА в рекордном по посещаемости матче КХЛ

22 декабря ЦСКА и СКА провели матч регулярного чемпионата на футбольном стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. На встрече был установлен новый рекорд посещаемости не только КХЛ, но и отечественных первенств - 67 770 зрителей. Предыдущий рекорд КХЛ состоялся в Хельсинки в сезоне-2017/18, где на игру между "Йокеритом" и СКА пришло 17 645 человек. Второй год подряд матч на открытом воздухе в столице Латвии организовало рижское "Динамо". Рижане 15 февраля принимали одноименную команду из Минска и собрали на специально установленных к игре трибунах 9 500 зрителей. Тренерские перестановки Девять клубов лиги по ходу сезона решились на смену главных тренеров. Первой на такой шаг пошла новосибирская "Сибирь", руководство которой после шести поражений на старте сезона отправило в отставку Владимира Юрзинова - младшего. Новосибирцы определились с новым специалистом к десятой игре регулярного чемпионата и начали сезон с 12 поражений подряд. Затем под руководством Александра Андриевского команда выдала несколько хороших отрезков, но пять поражений в последних матчах не позволили "Сибири" выйти в плей-офф, команда заняла девятое место в Восточной конференции.

Наибольшего прогресса в игре и результатах после смены тренера добилось московское "Динамо". В 13 стартовых матчах под руководством Владимира Воробьева команда одержала только три победы, после чего бело-голубых возглавил Владимир Крикунов, приводивший команду к чемпионству в 2005 году. Воробьев же остался в тренерском штабе в качестве ассистента. 68-летний Крикунов ситуацию исправил, и динамовцы за четыре матча до окончания чемпионата гарантировали себе пятое место в Западной конференции. С января бело-голубые переехали на новую арену в Петровском парке. 6 января в домашнем матче с рижским "Динамо" Крикунов установил рекорд по количеству игр в отечественных чемпионатах, побив достижение Евгения Белоусова (1202 игры). За всю историю отечественного хоккея только пяти наставникам удалось провести более 1000 матчей в чемпионатах. Помимо Крикунова и Белоусова, это Виктор Тихонов (1174), Зинэтула Билялетдинов (1132) и Геннадий Цыгуров (1058). После 19 игр регулярного чемпионата московский "Спартак" уволил Вадима Епанчинцева, с которым в прошлом сезоне команда впервые с 2011 года вышла в плей-офф. Красно-белые под руководством временно исполняющего обязанности главного тренера Игоря Уланова и Алексея Жамнова примут участие и в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. После отставки Епанчинцева спартаковцы набрали чуть больший процент очков, но проиграли восемь из девяти последних матчей чемпионата и опустились на седьмое место в Западной конференции. В плей-офф красно-белые сыграют со СКА. Алексей Тертышный, который сменил Германа Титова в челябинском "Тракторе", поле неудачного старта также сумел вывести свою команду в плей-офф. "Нефтехимик", "Северсталь", минское "Динамо" и "Амур" решились на перестановки слишком поздно и, несмотря на улучшение игры при новых специалистах, в плей-офф не попали. Минчане сменили Горди Дуайера на Андрея Сидоренко, нижнекамцы - Андрея Назарова на Вячеслава Буцаева, а череповецкий клуб - Александра Гулявцева на Андрея Разина. Позднее Гулявцев занял место Николая Борщевского в "Амуре". Самую большую ошибку допустили в "Куньлуне". После 50 матчей под руководством Юсси Таполы китайская команда претендовала на попадание в плей-офф, но руководство клуба решило освободить финского специалиста от занимаемой должности. На его место был назначен Курт Фрэйзер, с которым "Куньлунь" проиграл 10 из 12 оставшихся игр. Антирекорд "Слована" Братиславский "Слован" стал первой командой лиги, которая закончила сезон с трехзначной отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб - минус 112. Последние игры команда проводила, играя в три пятерки, а на матч с "Йокеритом" в качестве запасного вратаря был заявлен нападающий Кейси Бэйли. Словацкая команда является главным кандидатом на исключение из лиги по итогам сезона.