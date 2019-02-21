Четвертый Кубок Континента для ЦСКА. Стал известен победитель регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 2:1 по буллитам обыграл ярославский "Локомотив" в предпоследнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечив себе первое место в турнирной таблице по итогам первенства. Встреча прошла в Москве на МСК "ЦСКА- Арена".

Болельщики начали собираться задолго до матча в предвкушении завоевания московской командой первого трофея в сезоне, организовав очередной аншлаг. Ранее армейцы 10 раз в сезоне собирали на трибунах аудиторию в 10 и более тысяч зрителей. На этот раз встречу посетили 10 338 человек.

Начало матча для ЦСКА выдалось внезапным - на первой минуте игры ворота Ильи Сорокина поразил Брэндон Козун с передачи Андрея Локтионова. Затем на старте второго периода хозяева имели шанс сравнять счет, но Максим Шалунов не реализовал буллит, назначенный за задержку шайбы рукой вблизи линии ворот нападающим "Локомотива" Егором Авериным. Вплоть до конца третьего отрезка матча гол ярославцев оставался единственным, однако нападающий ЦСКА Антон Слепышев за 11 секунд до конца встречи реализовал большинство и перевел игру в овертайм, который прошел без заброшенных шайб. В серии буллитов сильнее оказался ЦСКА: нападающий московского клуба Михаил Григоренко дважды переиграл голкипера гостей Ярослава Салака, особенно эффектно исполнив второй, победный бросок и принеся команде досрочную победу в регулярном чемпионате.

"На лавке уже определился с исполнением, понял, что если первый буллит забью, то значит шайба идет в ворота, была уверенность, поэтому и решил попробовать второй раз. Забивал уже пару таких голов на тренировке, раз-два за сезон можно и поэкспериментировать, - заявил Григоренко. - Не могу сказать, что сделал что-то особенное, просто так получилось, все-таки это буллит, а не гол с игры. Стоит скорее отметить Илью Сорокина, хорошо провел встречу, да и командные взаимодействия были на уровне".

Квартальнов - тяжелый противник для армейцев

Коллектив Дмитрия Квартальнова, бывшего главного тренера ЦСКА (2014-2017), с которым в сезоне 2015/16 команда стала серебряным призером Кубка Гагарина, является одним из самых неудобных соперников для ЦСКА в текущем розыгрыше КХЛ. До этого команда трижды встречалась с "Локомотивом, уступив 1:3, 0:1 и 1:2. "Мы играли против очень классной команды, она вынуждает ошибаться, согласен, что где-то можно было потерпеть, где-то добежать, но ошибки возникают из-за усталости. Была нормальная игра, только начало второго периода проспали, а так хорошая боевая встреча получилась", - отметил специалист.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин выделил как игру своей команды, так и защиту гостей. "Первый гол надломил, потом пришли в себя. Пришлось много сил отдать, понимали, что нужно было взламывать оборону. Воспользовались шансом за несколько секунд до конца, парни молодцы", - прокомментировал Никтин итоги игры с ярославским клубом.

"Локомотив", несмотря на два поражения кряду от лидеров конференции, гарантировал себе третью строчку турнирной таблицы Запада, набрав 86 очков в 62 играх. ЦСКА еще предстоит 22 февраля сыграть дома с рижским "Динамо" в заключительном туре первенства, но победой над "Локомотивом" они обеспечили себе победу в регулярной части чемпионата и завоевали Кубок Континента. ЦСКА чаще всех выигрывал данный трофей. Ранее он становился его обладателем в трех сезонах - 2014/15, 2015/16 и 2016/17.