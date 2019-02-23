Лыжница Непряева призналась, что не простила бы себе четвертое место в скиатлоне на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева во время скиатлона на чемпионате мира в австрийском Зефельде делала все возможное, чтобы не оказаться на четвертом месте после финиша и не простила бы себе, если бы не попала в тройку призеров. Об этом она рассказала журналистам после финиша гонки.

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, она преодолела дистанцию за 36 минут 54,5 секунды. Непряева уступила победительнице 58,7 секунды. Второе место заняла норвежка Ингвильд Эстберг (+57,6). Российская лыжница практически всю гонку шла в лидирующей группе с тремя норвежками, на финише ей удалось обойти Астрид Якобсен, которая стала четвертой.

"Во время конькового этапа я думала только о том, что не могу быть четвертой. Я бы себе этого не простила, - сказала Непряева. - О тех, кто был сзади, уже не думала. Я знала, что запас на "классике" сделан большой".

В скиатлоне спортсменки преодолевают 7,5 км классическим стилем и 7,5 км коньковым.

"Я примерно знала, с кем пойду в лидирующей группе, но то, что норвежки с самого начала зададут такой темп, даже не могла представить. Даже растерялась, и мне было тяжело их догонять, я отдала много сил, чтобы вновь влиться в их группу. Слава богу, меня хватило на всю гонку, потому что шла за ними с мыслями: что будет, то будет. Если бы отпустила, то, конечно, уже бы не догнала", - добавила она.

Чемпионат мира продлится до 3 марта.