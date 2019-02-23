Последствия болезни сказались на результате лыжницы Седовой в скиатлоне на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /ТАСС/. Перенесенная две недели назад болезнь помешала российской лыжнице Анастасии Седовой побороться за призовые места в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Об этом спортсменка рассказала журналистам после окончания соревнований.

Седова заняла девятое место, россиянка Наталья Непряева завоевала бронзовую награду. "На данный момент, исходя из моего состояния, это хороший результат, потому что две недели назад я серьезно болела и, возможно, не успела немного восстановиться. Болезнь отошла, но для спортсменов она пагубно сказывается на [физической] форме", - сказала Седова.

"Болезнь немного держит, мышцы еще не готовы к такой работе. Но я стараюсь абстрагироваться от этого и настраиваться на хороший результат", - добавила она, отметив, что в следующих гонках чемпионата мира ожидает от себя более удачного выступления.

Победу в скиатлоне одержала норвежка Тереза Йохауг. Для 30-летней лыжницы это первый крупный успех после дисквалификации за употребление допинга. Запрещенное вещество, согласно версии спортсменки, попало в ее организм вместе с бальзамом для губ, в итоге Йохауг была дисквалифицирована на 1,5 года, что не позволило ей выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане. В этом сезоне Йохауг в дистанционных гонках не проиграла ни разу.

"Думаю, ее возможно победить, непобедимых людей нет, кто-то допускает ошибки, а другие этими ошибками пользуются, все может быть. Будем надеяться, что кто-нибудь сможет это сделать. Но Тереза, безусловно, талантище, профессионал своего дела, на нее надо равняться", - сказала Седова.

Чемпионат мира продлится до 3 марта.