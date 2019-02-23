Аршавин: работа Дюкова на посту главы РФС станет шагом вперед для российского футбола

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Работа Александра Дюкова на посту президента Российского футбольного союза (РФС) принесет пользу футболу страны. Об этом журналистам заявил на Кубке легенд обладатель Кубка УЕФА в составе санкт-петербургского "Зенита" и бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Аршавин.

В пятницу Дюков стал президентом РФС на внеочередной выборной конференции, где его кандидатура была выбрана единогласно.

"Дюков - порядочный человек, делает все на благо футбола, отвечает за свои слова. Надеюсь, его назначение - шаг вперед для российского футбола", - заявил Аршавин.