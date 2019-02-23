Аршавин: работа Дюкова на посту главы РФС станет шагом вперед для российского футбола

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Работа Александра Дюкова на посту президента Российского футбольного союза (РФС) принесет пользу футболу страны. Об этом журналистам заявил на Кубке легенд обладатель Кубка УЕФА в составе санкт-петербургского "Зенита" и бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Аршавин.
В пятницу Дюков стал президентом РФС на внеочередной выборной конференции, где его кандидатура была выбрана единогласно.
"Дюков - порядочный человек, делает все на благо футбола, отвечает за свои слова. Надеюсь, его назначение - шаг вперед для российского футбола", - заявил Аршавин.
С 2008 по 2017 год Дюков являлся президентом "Зенита". С 2017 по 2019 годы возглавлял совет директоров петербургского клуба. С 2014 года он входит в состав исполкома РФС, а также являлся руководителем комитета программ развития футбола.
"Шансы "Зенита" и "Вильярреала" равны"
Бывший футболист "Зенита" также оценил шансы петербургского клуба на выход в 1/4 финала Лиги Европы по итогам противостояния с испанским "Вильярреалом". В пятницу прошла жеребьевка Лиги Европы, где определились соперники российских клубов "Зенит" и "Краснодар" по 1/8 финала турнира. "Зенит" сыграет с испанским "Вильярреалом", "Краснодар" - с испанской "Валенсией".
"Соперник и не хороший, и не плохой, хорошая европейская команда, хотя "Зенит" тоже не самый плохой европейский клуб. Думаю, шансы команд будут примерно равны", - сказал Аршавин.
Аршавин выступал за "Зенит" в 2000-2008, 2012-2015 годах, в декабре 2018 года официально объявил о завершении футбольной карьеры. Аршавин впервые принимает участие в Кубке легенд имени Константина Еременко - традиционном международном турнире, проводящимся с 2009 года, в котором принимают участие именитые футболисты прошлых лет, завершившие карьеру.