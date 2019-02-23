ТАСС, 23 февраля. Член исполнительного комитета Федерации бокса России Сумайд Халидов назначен председателем комиссии по соревнованиям Европейской конфедерации бокса (EUBC). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Ранее в субботу генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев был избран на пост вице-президента конфедерации на проходящей в Москве генеральной ассамблее EUBC.

"В структуре Европейской конфедерации бокса есть несколько важных комиссий, одна из них - это комиссия по соревнованиям. Весь календарь соревнований разрабатывается и утверждается комиссией. Все, что связано с организацией и проведением соревнований по боксу, - это дело работы комиссии. В этом году Федерация бокса России взяла на себя обязательства провести чемпионаты мира среди мужчин и женщин", - прокомментировал Халидов.

Также он выразил надежду на то, что представители российского бокса будут продолжать занимать высокие места на мировой арене: "Позиции, которые представители России занимают сегодня в мировом и европейском боксе, показательны. И то, что представители нашей страны занимают такие посты в EUBC и Международной федерации бокса (AIBA), - это показатель того, что с Россией считаются, нас уважают. Надеюсь, так будет и дальше. Мы уже задаем тон в мировом боксе".

Халидов также является куратором сборных России среди юношей и юниоров.