{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Тренер Устюгова: лыжник отказался от гонки на ЧМ из-за обостренного чувства справедливости

В командном спринте вместе с Александром Большуновым выступит Глеб Ретивых

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отказаться от командного спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде лыжника Сергея Устюгова заставило обостренное чувство справедливости. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Иван Брагин.

На эту тему

Изначально планировалось, что в воскресенье Устюгов в командном спринте будет бежать вместе с Александром Большуновым. Однако после скиатлона (девятое место), который прошел в субботу, двукратный чемпион мира заявил, что не заслужил права участвовать в командном спринте. Без медали Устюгов остался и в личном спринте, который прошел в четверг.

"Я считаю, что в нем говорит слишком обостренное чувство справедливости, он считает, что не должен занимать чужое место, - сказал Брагин. - После гонки он сказал, что будет справедливым, если побежит Глеб Ретивых, потому что он заслужил это право".

В воскресенье вместе с Большуновым в итоге выступит Ретивых, который в четверг стал третьим в личном спринте. "Я сказал Сергею, что в спринте он неправильно построил тактику на забег, и за это он поплатился", - заметил тренер.

Устюгов в 2017 году стал чемпионом в командном спринте вместе с Никитой Крюковым. Тогда Устюгов заявлял, что право бежать вместе с ним принадлежало Ретивых.

Теги
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
Конькобежка Качанова идет пятой после двух дистанций на ЧМ в спринтерском многоборье
Лидирует японка Нао Кодайра
Читать полностью