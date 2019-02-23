Тренер Устюгова: лыжник отказался от гонки на ЧМ из-за обостренного чувства справедливости

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отказаться от командного спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде лыжника Сергея Устюгова заставило обостренное чувство справедливости. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Иван Брагин.

Изначально планировалось, что в воскресенье Устюгов в командном спринте будет бежать вместе с Александром Большуновым. Однако после скиатлона (девятое место), который прошел в субботу, двукратный чемпион мира заявил, что не заслужил права участвовать в командном спринте. Без медали Устюгов остался и в личном спринте, который прошел в четверг.

"Я считаю, что в нем говорит слишком обостренное чувство справедливости, он считает, что не должен занимать чужое место, - сказал Брагин. - После гонки он сказал, что будет справедливым, если побежит Глеб Ретивых, потому что он заслужил это право".

В воскресенье вместе с Большуновым в итоге выступит Ретивых, который в четверг стал третьим в личном спринте. "Я сказал Сергею, что в спринте он неправильно построил тактику на забег, и за это он поплатился", - заметил тренер.

Устюгов в 2017 году стал чемпионом в командном спринте вместе с Никитой Крюковым. Тогда Устюгов заявлял, что право бежать вместе с ним принадлежало Ретивых.