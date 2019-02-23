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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Лыжник Устюгов пропустит командный спринт на ЧМ, вместе с Большуновым выступит Ретивых

Гонка пройдет 24 февраля
Сергей Устюгов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Сергей Устюгов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /ТАСС/. Лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых выступят в составе сборной России в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

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Изначально в гонке планировалось участие Сергея Устюгова и Большунова. Ранее Устюгов сообщил журналистам, что не заслужил права участвовать в командном спринте. В субботу двукратный чемпион мира 2017 года стал девятым в скиатлоне. Без медали Устюгов остался и в личном спринте, который прошел в четверг.

В женском командном спринте Россию представят Наталья Непряева, завоевавшая ранее бронзовую награду в скиатлоне, и Юлия Белорукова.

Женский и мужской командные спринты пройдут 24 февраля. Мировое первенство в Зефельде завершится 3 марта.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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