Лыжник Устюгов пропустит командный спринт на ЧМ, вместе с Большуновым выступит Ретивых

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 23 февраля. /ТАСС/. Лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых выступят в составе сборной России в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Изначально в гонке планировалось участие Сергея Устюгова и Большунова. Ранее Устюгов сообщил журналистам, что не заслужил права участвовать в командном спринте. В субботу двукратный чемпион мира 2017 года стал девятым в скиатлоне. Без медали Устюгов остался и в личном спринте, который прошел в четверг.

В женском командном спринте Россию представят Наталья Непряева, завоевавшая ранее бронзовую награду в скиатлоне, и Юлия Белорукова.

Женский и мужской командные спринты пройдут 24 февраля. Мировое первенство в Зефельде завершится 3 марта.