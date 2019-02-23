Дорофеев: Кулижникову было важно ввязаться в борьбу за золото ЧМ уже в первый день турнира

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидеру сборной России по конькобежному спорту Павлу Кулижникову было необходимо ввязаться в борьбу за золотую медаль чемпионата мира в спринтерском многоборье уже в стартовый день турнира. Об этом ТАСС заявил тренер спринтерской группы национальной команды Дмитрий Дорофеев.

Кулижников занял третьи места в забегах на 500 м и 1000 м, россиянин занимает первое место после стартового дня соревнований, которые проходят в голландском Херенвене.

"Четыре дистанции, борьба только началась. Главное было ввязаться в борьбу в первый день. Первая строчка - это, конечно, хорошо, но напряжение только усиливается, борьба будет до последних метров. Я думаю, все решится на 1000 м, соответственно, кому удастся завтра создать преимущество на "пятисотке", его шансы увеличатся, поэтому настраиваемся на завтра", - заявил Дорофеев.

На дистанции 500 м Кулижников бежал вместе с партнером по команде, чемпионом мира 2019 года на отдельных дистанциях Русланом Мурашовым. "Они оба лидеры, себя подзадорили, борьба была хорошей, бескомпромиссной. Может быть, Павел где-то чуть подзатянул эту "пятисотку", но, может, это и правильно, потому что график напряженный, приходится вытаскивать дополнительные эмоции. Профессионалы бегут на классе, поэтому кто справляется, тот и справляется", - отметил специалист.

Мурашов после первого дня чемпионата мира занимает 11-е место. "Руслан специализируется на своей дистанции, 500 м, на "тысячу" я особо и не рассчитывал. Как он сказал сам, что немного не зацепился за отталкивание", - сказал Дорофеев.

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью проходит в течение двух дней, каждый день спортсмены выходят на две дистанции - 500 и 1000 метров. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов. Турнир завершится в воскресенье.