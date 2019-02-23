Конькобежец Кулижников идет первым после двух дистанций на ЧМ в спринтерском многоборье

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 23 февраля. /ТАСС/. Россиянин Павел Кулижников занимает первое место по итогам двух дистанций на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью проходит в течение двух дней, каждый день спортсмены выходят на две дистанции - 500 и 1000 метров. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов.

Кулижников занял третье место на первой 500-метровке и на дистанции 1000 м. По итогам двух дистанций спортсмен набрал 68,770 балла. Второе место занимает норвежец Ховар Лорентсен (68,835), третьим идет представитель Нидерландов Кьелд Нёйс (68,910).

Россиянин Виктор Муштаков занял пятое место на дистанции 500 м и девятое - на 1000 м. По итогам двух дистанций Муштаков занимает шестое место (69,215). Руслан Мурашов также стал пятым на первой 500-метровке, показав одинаковый результат с Муштаковым, на дистанции 1000 м - 14-м. По итогам двух дистанций Мурашов (69,785) занимает 11-е место.

Мировое первенство завершится 24 февраля.