Скелетонистка Орлова: победа в общем зачете Кубка мира не делает Никитину фаворитом ЧМ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Победа в общем зачете Кубка мира по скелетону не делает россиянку Елену Никитину фаворитом предстоящего чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказала победительница этапа Кубка мира по скелетону сезона-2014/15 в немецком Альтенберге Мария Орлова.

В субботу Никитина выиграла общий зачет Кубка мира, став первой российской скелетонисткой, которой покорилось данное достижение. Ранее из представителей России победы в Кубке мира добивался только Александр Третьяков в сезоне-2008/09.

"Сегодня радостный день для всех нас, я от души поздравляю Лену с победой в общем зачете Кубка мира, - сказала Орлова. - Теперь ей предстоит старт на чемпионате мира, где мне очень хочется, чтобы она также показала высокий результат".

"Делает ли Никитину победа в Кубке мира одной из главных фавориток мирового первенства? Я так не считаю, в нашем виде спорта бывает всякое, и последняя Олимпиада, которая проходила без меня и без нее в Южной Корее, доказала это, тем не менее хочу пожелать Лене удачи, чтобы в копилке нашей сборной было как можно больше медалей", - добавила Орлова.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 1 по 9 марта в канадском Уистлере.