Тренер скелетонистки Никитиной уверен, что она готова к борьбе за золото чемпионата мира

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Обладательница Кубка мира по скелетону сезона-2018/19 россиянка Елена Никитина готова к борьбе за золотую медаль предстоящего чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсменки Денис Алимов.

В субботу 26-летняя Никитина заняла пятое место на заключительном этапе Кубка мира в Калгари. Этот результат позволил спортсменке занять первое место в общем зачете Кубка мира, обойдя ставшую второй немку Тину Херманн. Российские спортсменки ранее ни разу не попадали в тройку призеров в личном зачете по итогам сезона.

"Победа Лены в общем зачете Кубка мира стала для меня в какой-то степени сюрпризом, - сказал Алимов. - Но, с другой стороны, никакого чуда не произошло, мы готовились к этому сезону. Не буду скрывать, прошлогодняя ситуация с недопуском на Олимпиаду повлияла на Никитину, она психологически сделала ее сильнее. Она стала тверже по жизни".

При этом, по словам Алимова, давать оценку сезону пока еще рано. "Впереди еще чемпионат мира, мы будем точку ставить там, но все равно, то, что сегодня случилось, это впервые в истории российского женского скелетона. У Лены хватит физических и моральных сил, чтоб подготовиться к чемпионату мира. Сейчас у нас будет небольшая паузу на отдых, несколько дней она будет восстанавливаться, а потом с новыми силами вступит в схватку за титул чемпионки мира. Я думаю, она готова к этой битве, но это спорт, все может случиться, все хотят выиграть, но сделаем все, чтобы стать первыми", - добавил специалист.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в канадском Уистлере с 1 по 9 марта.