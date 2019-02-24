Три спортсмена из Аргентины примут участие в зимней Универсиаде в Красноярске

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентина отправит делегацию из трех спортсменов и двух представителей команды на зимнюю Универсиаду, которая пройдет с 2 по 12 марта в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС глава Федерации университетского спорта Аргентины Эмилиано Охеа.

"Наша делегация будет состоять из пяти человек, включая трех спортсменов. Двое из них будут участвовать в соревнованиях по сноуборду, один - в горнолыжном спорте. Мы уже видели, как Россия проводит спортивные мероприятия, мы уверены, что эта Универсиада будет также организована на очень высоком уровне", - отметил Охеа.

Он признал, что зимние виды спорта не пользуются большой популярностью в Аргентине. "Мы надеемся, что Универсиада поспособствует популяризации зимних видов спорта и университетского спорта в целом", - добавил Охеа.

Как отметил один из участников аргентинской сборной Хуан Флориан Креспо, он с нетерпением ждет начала соревнований. "Для меня не имеет значения, какое место я займу. Универсиада будет возможностью испытать себя", - сказал ТАСС 20-летний спортсмен, который уже более 10 лет занимается сноубордом.

Он также рассказал, что почти ничего не знает о месте проведения соревнований. "Я думаю, что в среднем в Аргентине мы знаем о Сибири немного. Например, что там очень холодно", - сказал Креспо, принимавший участие в открытии фотовыставки в Российском центре науки и культуры в Буэнос-Айресе, приуроченной к старту Универсиады.

В экспозиции представлено около 30 фотографий природы Сибири, Красноярска и спортивных объектов, где пройдут соревнования Универсиады.