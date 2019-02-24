Логинов стал вторым в параллельном слаломе на этапе КМ по сноуборду в Китае

ТАСС, 24 февраля. Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал серебряную медаль в параллельном слаломе на этапе Кубка мира, который завершился в Китае.

В финале Логинов уступил итальянцу Даниэлю Багоцце, третьим стал итальянец Роланд Фишналлер. Россияне Дмитрий Карлагачев и Андрей Соболев не смогли преодолеть стадию четвертьфинала. Дмитрий Сарсембаев проиграл в 1/8 финала.

Днем ранее Андрей Соболев занял второе место в параллельном гигантском слаломе, в финале уступив словенцу Тиму Мастнаку.

Логинов на чемпионате мира 2019 года в американском Парк-Сити победил в параллельном гигантском слаломе, став самым молодым чемпионом мира в данной дисциплине в истории. Спортсмен также завоевал золотую медаль в параллельном слаломе, став первым россиянином, которому это удалось. Россиянин является чемпионом мира в параллельном слаломе среди юниоров (2016), а также двукратным серебряным призером юниорского мирового первенства 2017 года (в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе). На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Логинов занял 32-е место в квалификации.

Следующий этап Кубка мира пройдет в испанской Ла-Молине 2 марта.