Медали вместо солнца. Саночники из России великолепно выступили на этапе Кубка мира в Сочи

СОЧИ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по санному спорту показала блестящий результат на домашнем этапе Кубка мира в Сочи, завоевав шесть золотых, три серебряные и две бронзовые награды. В активе немцев, главных соперников россиян на всех международных турнирах, оказалась только одна медаль высшего достоинства. Семен Павличенко за один воскресный день выиграл три золотые награды: в личной гонке, спринте и эстафете вместе с Викторией Демченко и экипажем двухместных саней Александр Денисьев / Владислав Антонов. Демченко к золоту в эстафете добавила первую в карьере медаль высшего достоинства, завоеванную в личной гонке (спринте) и серебро в личной классической гонке. Денисьев и Антонов в субботу стали первыми спортсменами в новейшей истории отечественного санного спорта, выигравшими золото этапа Кубка мира в двойках. Они же в воскресенье одержали победу в спринте. "Сегодня над трассой в Сочи не было солнышка, но завоеванные нами золотые медали освещают нам путь вместо него. Сегодняшние наши успехи - это результат напряженной ежедневной работы", - сказала ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

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"Это был самый успешный сезон в истории российского санного спорта и самый успешный домашний этап Кубка мира, - считает глава ФССР. - Раньше на родной трассе нам не всегда все удавалось. Но никакого повода для успокоения у нас нет, впереди новый сезон и домашний чемпионат мира, к которому нужно очень тщательно подготовиться. Убрать все эти медали на полочку и двигаться дальше". До сезона-2018/19 наилучший результат на домашнем этапе Кубка мира в Сочи россияне показывали в 2016 году, когда выиграли по две золотые и серебряные награды и опередили в медальном зачете немцев (2-1-1). "Я знал, что русская команда сильна, но сейчас нахожусь в очень большом удивлении и поражен тому, какой триумфальный результат ваши спортсмены показали у себя дома в Сочи", - признался ТАСС президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт. Демченко и Павличенко стали героями Главными героями заключительного этапа Кубка мира, по мнению большинства специалистов, стали российские саночники Виктория Демченко и Семен Павличенко. "Как чувствует себя человек, выигравший в один день три золотые медали этапа Кубка мира? Классные ощущения, тем более, очень приятно побеждать, когда на трибуне сидят твои жена и сыновья. Пусть самый маленький в силу возраста еще не до конца понимает, что здесь происходит, но все равно я очень счастлив. Очень рад, что смог своими результатами порадовать болельщиков", - заметил в беседе с ТАСС Павличенко, впервые в карьере победивший в общем зачете Кубка мира.

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