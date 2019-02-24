Медали вместо солнца. Саночники из России великолепно выступили на этапе Кубка мира в Сочи

СОЧИ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по санному спорту показала блестящий результат на домашнем этапе Кубка мира в Сочи, завоевав шесть золотых, три серебряные и две бронзовые награды. В активе немцев, главных соперников россиян на всех международных турнирах, оказалась только одна медаль высшего достоинства.
Семен Павличенко за один воскресный день выиграл три золотые награды: в личной гонке, спринте и эстафете вместе с Викторией Демченко и экипажем двухместных саней Александр Денисьев / Владислав Антонов. Демченко к золоту в эстафете добавила первую в карьере медаль высшего достоинства, завоеванную в личной гонке (спринте) и серебро в личной классической гонке. Денисьев и Антонов в субботу стали первыми спортсменами в новейшей истории отечественного санного спорта, выигравшими золото этапа Кубка мира в двойках. Они же в воскресенье одержали победу в спринте.
"Сегодня над трассой в Сочи не было солнышка, но завоеванные нами золотые медали освещают нам путь вместо него. Сегодняшние наши успехи - это результат напряженной ежедневной работы", - сказала ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
"Это был самый успешный сезон в истории российского санного спорта и самый успешный домашний этап Кубка мира, - считает глава ФССР. - Раньше на родной трассе нам не всегда все удавалось. Но никакого повода для успокоения у нас нет, впереди новый сезон и домашний чемпионат мира, к которому нужно очень тщательно подготовиться. Убрать все эти медали на полочку и двигаться дальше".
До сезона-2018/19 наилучший результат на домашнем этапе Кубка мира в Сочи россияне показывали в 2016 году, когда выиграли по две золотые и серебряные награды и опередили в медальном зачете немцев (2-1-1).
"Я знал, что русская команда сильна, но сейчас нахожусь в очень большом удивлении и поражен тому, какой триумфальный результат ваши спортсмены показали у себя дома в Сочи", - признался ТАСС президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт.
Демченко и Павличенко стали героями
Главными героями заключительного этапа Кубка мира, по мнению большинства специалистов, стали российские саночники Виктория Демченко и Семен Павличенко.
"Как чувствует себя человек, выигравший в один день три золотые медали этапа Кубка мира? Классные ощущения, тем более, очень приятно побеждать, когда на трибуне сидят твои жена и сыновья. Пусть самый маленький в силу возраста еще не до конца понимает, что здесь происходит, но все равно я очень счастлив. Очень рад, что смог своими результатами порадовать болельщиков", - заметил в беседе с ТАСС Павличенко, впервые в карьере победивший в общем зачете Кубка мира.
Очень тяжело складывался сезон для Виктории Демченко. Первые старты у нее явно не заладились, результаты падали от одного этапа Кубка мира к другому. А в начале января на этапе Кубка мира в Кёнигзее российская спортсменка перевернулась и получила сильный ушиб головы, после которого оказалась в больнице и долго восстанавливалась.
"Если говорить про главного героя этого турнира, то я бы выделила Викторию Демченко. Сегодня она выглядела блестяще и стала настоящей героиней, и пускай мужчины меня простят. У нее был очень сложный сезон, были травмы. Она сумела преодолеть все невзгоды и стать первой", - подчеркнула Гарт.
"Сезон выдался для меня непростой, мне очень тяжело собираться на заезды, потому что в голове непонятная сумятица и постоянно приходится себя успокаивать. Почему удалось показать здесь высокий результат? С самого начала недели у меня здесь все получалось и катилось хорошо", - сказала сама спортсменка.
Почему проиграли немцы
Слабое выступление на этапе Кубка мира в Сочи признанных лидеров мирового санного спорта из Германии стало поводом для дискуссии для многих специалистов. Некоторые из них считали, что немцы сознательно принесли в жертву сочинские старты ради того, чтобы попробовать новые сани, на которых собираются выступать здесь через год на чемпионате мира. Однако двукратный чемпион мира Павличенко придерживается другой точки зрения.
"Я не считаю, что немцы принесли в жертву этот этап Кубка мира ради того, чтобы иметь возможность как следует протестировать свои новые сани. Если у них было бы такое желание, то они приехали бы сюда на полную тренировочную неделю и как следует проверили бы свой инвентарь, как это сделали другие зарубежные команды. Возможно, немцы перед поездкой в Сочи были слишком уверены в своих силах, и эта самоуверенность их подвела", - считает Павличенко.