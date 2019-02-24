Конькобежка Голикова призналась, что мечтает побить мировой рекорд на 500 м

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская конькобежка Ангелина Голикова мечтает побить мировой рекорд на дистанции 500 м. Об этом она заявила ТАСС.

Действующий мировой рекорд принадлежит представительнице Южной Кореи Ли Сан Хва, которая 16 ноября 2013 года на Олимпийском овале Юты в американском Солт-Лейк-Сити показала результат 36,36 секунды. На том же катке 9 ноября 2017 года Голикова показала свой лучший результат в карьере на 500 м, преодолев дистанцию за 37,31 секунды.

"Я знаю, что я сильная, просто вопрос в технических моментах, нет предела совершенству, у меня есть резервы, которые позволят мне рассчитывать на хорошее будущее. У меня есть мечта, очень хочу ее достигнуть. Мечтаю однажды снять своими руками табличку Ли Сан Хва, свернуть ее и увезти домой, а свою повесить. Это ближайшая моя мечта, а когда это произойдет, будет реальна и медаль Олимпиады", - заявила Голикова.

В субботу в голландском Херенвене завершился чемпионат мира в спринтерском многоборье. По результатам четырех забегов Голикова набрала 151,575 балла и заняла восьмое место. "Меня больше всего порадовал, наверное, первый забег на дистанции 500 м, был хороший разгон, показала приличный круг. Думаю, это мое главное достижение сезона, здорово показать такой результат на равнинном катке", - отметила конькобежка.

"Тысячу" я могу бежать быстро, но в связи с проблемами со здоровьем не смогла это реализовать. Тем не менее я довольна, что несмотря на такие обстоятельства, показала достаточно приличный результат. Конечно, обидно, что хорошо пробежала 500 м, но на "тысяче" все свое преимущество раздарила", - заключила Голикова.

Солт-Лейк-Сити примет финал Кубка мира текущего сезона. Соревнования пройдут 9-10 марта.