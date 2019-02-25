Президент ФК "Ростов" отметил новичков команды в матче Кубка России против "Краснодара"

В воскресенье "Ростов" обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе "Ростов-Арена", на матче присутствовало 35 097 зрителей. В матче приняли участие перешедшие в зимнее трансферное окно новички "Ростова" Иван Новосельцев, Данил Глебов, Евгений Чернов, Роман Еременко, а также Ивелин Попов, забивший победный мяч.

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц выделил игру новичков команды в ответном матче Олимп - Кубка России против "Краснодара". Об этом он рассказал ТАСС.

"Поздравляю всех наших болельщиков с первой победой в новом году, это была хорошая игра, в которой дебютировали и отлично себя показали многие наши новички. Хочу от лица всего клуба поблагодарить болельщиков "Ростова", которые в этот холодный день пришли на стадион и поддержали нас. Вместе мы одна команда. Также спасибо "Краснодару" за отличную игру, у нас хорошие отношения с нашими соседями, и мы желаем им удачного выступления в Лиге Европы", - сказал Арутюнянц.

"Ростов" вышел в полуфинал Кубка России в шестой раз. Соперником клуба по полуфиналу будет победитель противостояния между московским "Локомотивом" и казанским "Рубином".

"Локомотив" и "Рубин" сыграют ответную встречу 6 марта в Казани, первый матч прошел в Москве и закончился победой железнодорожников со счетом 1:0.