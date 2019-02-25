СМИ: "Челси" не намерен наказывать вратаря Кепу за отказ уйти на замену

ТАСС, 25 февраля. Лондонский футбольный клуб "Челси" не планирует наказывать голкипера команды Кепу Аррисабалагу за отказ покинуть поле и уйти на замену в финальном матче Кубка английской лиги против "Манчестер Сити". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Evening Standard.

Финальный матч Кубка лиги прошел в воскресенье на стадионе "Уэмбли". Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0, в серии пенальти победил "Манчестер Сити" - 4:3. В конце дополнительного времени главный тренер лондонцев Маурицио Сарри решил заменить Аррисабалагу на запасного голкипера Вилли Кабальеро, который подошел к боковой линии и был готов войти в игру. Однако Аррисабалага отказался покидать поле, после чего Сарри швырнул на землю бутылку с водой и покинул тренерскую скамейку, но вскоре вернулся.

Позднее руководство "Челси" сообщило, что не будет наказывать 24-летнего Аррисабалагу за инцидент, потому что его поведение не было направлено против Сарри. По словам испанского голкипера, данный эпизод стал следствием недопонимания и он "ни в коем случае не собирался ослушаться тренера".

Аррисабалага перешел в "Челси" из испанского "Атлетика" в августе 2018 года, став самым дорогим голкипером в истории мирового футбола (по данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €80 млн). Также он выступал за испанские клубы "Баскония" и "Вальядолид". В текущем сезоне испанец провел 37 матчей в составе лондонского клуба, в которых пропустил 35 голов.