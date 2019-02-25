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Путин поздравил конькобежца Кулижникова с победой на ЧМ в Нидерландах

Президент отметил наставников спортсмена, которые помогают ему добиваться целей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянина Павла Кулижникова с победой на чемпионате мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды) в спринтерском многоборье. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в понедельник.

"Яркий талант, исключительное трудолюбие и неизменный настрой на победу позволили вам одолеть достойных соперников, убедительно подтвердить свои высокие позиции в мировом конькобежном спорте", - говорится в сообщении.

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Президент также отметил наставников спортсмена, которые всегда помогают ему добиваться целей.

Кулижников стал трехкратным чемпионом мира на соревнованиях, которые завершились в Херенвене. Конькобежец показал результат 137,390 очка. В первый соревновательный день Кулижников занял третье место на дистанциях 500 м и 1000 м, во второй день 24-летний конькобежец стал первым на дистанции 500 м и вторым - на 1000 м.

Спортсмен стал пятым конькобежцем в истории чемпионатов мира в спринтерском многоборье, который трижды в карьере побеждал на мировых первенствах (2015, 2016, 2019). Также он является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях и победителем общего зачета Кубка мира 2015 года. Кулижникову принадлежит мировой рекорд на дистанции 500 м (33,98 секунды).

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