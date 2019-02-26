Лыжница Седова готова бежать классический этап в эстафете на чемпионате мира

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 26 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Анастасия Седова готова бежать классический этап в эстафете на чемпионате мира в Зефельде. Об этом она заявила журналистам после гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, в которой она стала лучшей из россиянок.

Седова показала шестой результат, Наталья Непряева и Юлия Белорукова, которые рассматриваются тренерским штабом сборной России на первые два классических этапа эстафеты, заняли 7-е и 12-е места соответственно.

"Почему все считают, что я больше "конькист"? - сказала Седова. - Я всегда больше люблю бежать классическим стилем, но, как говорит мой сервисмен, хоть я и люблю больше бегать классическим стилем, однако лучше у меня получается коньковым. И каждый раз, выходя на классическую гонку, я стараюсь опровергнуть его слова и доказать себе, что я больше "классист".

"В эстафете я бы очень хотела побежать классический этап, но это будет решать тренерский штаб. Но, если будет нужно, то могу бежать и коньковый этап", - добавила она.

Женская эстафета на чемпионате мира пройдет 28 февраля.