Российские лыжницы не считают Йохауг непобедимой

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 26 февраля. /ТАСС/. Российские лыжницы Анастасия Седова, Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова, участвовавшие во вторник в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира в Зефельде, не считают непобедимой норвежку Терезу Йохауг, которая на турнире завоевала вторую золотую медаль, выиграв эту дисциплину. Об этом они рассказали журналистам после гонки.

30-летняя Йохауг в этом сезоне выиграла все дистанционные гонки, на чемпионате мира в Зефельде первое золото она завоевала в скиатлоне. В гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем она превзошла 19-летнюю шведку Фриду Карлссон на 12,2 секунды. Лучшей из россиянок стала Седова с шестым результатом.

"По Фриде видно, что она талантливая лыжница, что она и доказала на последнем перед чемпионатом мира этапе Кубка мира, - сказала Седова. - Это феноменально и круто, что молодые девчонки показывают такой результат. Хорошо иметь достойных соперниц".

"С Йохауг бороться можно. Мы люди, не роботы, и Тереза тоже не робот, - добавила она. - Она талантливая, но, как видите, другие тоже к ней подбираются. Дай бог и мы скоро подберемся".

Такого же мнения придерживается и Жамбалова. "Я ожидала, что Йохауг "привезет" второму месту намного больше. В какой-то степени это удивительно, но это показывает, что с Йохауг можно и реально бороться. На финише мне сказали, что Йохауг на определенном отрезке дистанции даже проигрывала шведке".

"Радует, что норвежка не такая и непобедимая", - заметила она.