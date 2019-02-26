Мартемьянов: "Автомобилист" использовал свои шансы в матче плей-офф КХЛ с "Трактором"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Игроки "Автомобилиста" грамотно использовали свои моменты в стартовом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Трактором". Такое мнение журналистам после игры высказал главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов.

Во вторник екатеринбургский "Автомобилист" дома выиграл у челябинского "Трактора" со счетом 3:0 в первом раунде плей-офф. Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Автомобилиста".

"Мы использовали те шансы, которые нам предоставляли. Были и у нас огрехи, но будем работать и готовиться к следующему матчу", - сказал он.

По словам Мартемьянова, в победе екатеринбургской команды свою роль сыграл его опыт участия в плей-офф с "Амуром" в прошлом сезоне.

И. о. главного тренера "Трактора" Алексей Тертышный считает, что его команда плохо начала матч, игроки зарабатывали удаления, которыми воспользовались соперники. Также он отметил, что хоккеисты не смогли реализовать ни одной попытки игры в большинстве из-за хорошей игры вратаря "Автомобилиста" Якуба Коваржа.

Второй матч серии пройдет 28 февраля в Екатеринбурге.