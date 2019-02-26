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Сборные по баскетболу

Сборная России по баскетболу поднялась на 10-е место в рейтинге FIBA

На основе рейтинга команды, отобравшиеся на Кубок мира, будут распределены по корзинам при жеребьевке группового этапа Кубка мира

ТАСС, 26 февраля. Мужская сборная России по баскетболу поднялась с 11-го на 10-е место в обновленном рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В воскресенье сборная России обыграла команду Финляндии и вышла в финальную часть Кубка мира 2019 года, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Российская команда имеет в активе 525,29 очка. Первое место в рейтинге занимает сборная США (793,66), второе - команда Испании (703,44), третье - Франции (650,20).

На основе рейтинга команды, отобравшиеся на Кубок мира, будут распределены по корзинам при жеребьевке группового этапа турнира. В первую корзину попали сборные Китая (хозяин турнира), США, Испании, Франции, Сербии, Аргентины, Литвы и Греции. На данный момент известны команды только первой корзины.

Жеребьевка Кубка мира пройдет 16 марта в Шэньчжэне.

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