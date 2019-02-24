Российские баскетболисты вышли в финальную часть Кубка мира, обыграв финнов

ПЕРМЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 91:76 в заключительном матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года и вышла в финальную часть. Встреча прошла в Перми.

Сборная России завоевала третью путевку от группы K, гарантирующую участие в Кубке мира. В активе россиян восемь побед и четыре поражения. Финны с шестью победами и шестью поражениями стали четвертыми. Из этой группы в финальную часть также вышли команды Франции и Чехии.

Предстоящий Кубок мира станет 18-м по счету. Он будет проведен через пять лет после предыдущего - такое решение было принято организаторами, чтобы разнести мировые первенства по баскетболу и футболу. До 2014 года турнир назывался чемпионатом мира, смена названия произошла в маркетинговых целях. Состав участников будет расширен на восемь единиц, теперь в турнире примут участие 32 команды.

Сборная СССР/России участвовала в 13 розыгрышах Кубка мира. В активе советской команды три золотые (1967, 1974, 1982), три серебряные (1978, 1986, 1990) и две бронзовые (1963, 1970) медали, лучшим результатом российской сборной является серебро (1994, 1998). В 2002 и 2010 годах россияне занимали десятое и седьмое места соответственно, в 2006-м и 2014-м не участвовали в турнире.