Белов: хоккеисты ЦСКА наказали "Витязь" за грубейшие ошибки в первом матче серии плей-офф

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Подмосковный хоккейный клуб "Витязь" проиграл ЦСКА в стартовом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина из-за допущенных грубых ошибок. Об этом на пресс-конференции журналистам сказал главный тренер "Витязя" Валерий Белов.

Во вторник победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА дома обыграл "Витязь" со счетом 4:0 в стартовом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

"У нашей команды был неплохой настрой, самоотдача, не очень много ошибок сделали, но пару очень грубых было, такие ошибки нельзя делать в плей-офф, нас тут же мгновенно наказали, - сказал Белов. - Значит, надо делать еще меньше ошибок, те моменты, которые у нас были, надо было реализовывать, тогда можно было что-то из игры выжать. А так вчистую проиграли второй период, к сожалению, очень мало бросали. Постараемся сделать выводы из этого и готовиться".

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что не испытывает иллюзий по поводу победы. "Начали тяжело, но здесь давление было, затем ребята вошли в игру и начали делать то, что они могут, выигрывать шайбу, мы начали заставлять соперника ошибаться. Иллюзий особо не испытываем, готовимся к следующей игре", - сказал Никитин.

Никитин подчеркнул, что в некоторых играх серии, скорее всего, в воротах сыграет Ларс Юханссон. "Непростой вопрос, сейчас будем готовиться к следующей игре, понятно, что Ларс будет где-то играть, все будет зависеть от результатов", - заключил наставник ХК ЦСКА.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА, второй матч серии пройдет 28 февраля в Москве.