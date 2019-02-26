Шалунов: хоккеисты ЦСКА готовились к жесткой игре против "Витязя" в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Игроки московского хоккейного клуба ЦСКА были готовы к жесткой игре со стороны подмосковного "Витязя" в стартовом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Об этом журналистам сказал нападающий ЦСКА Максим Шалунов.

Во вторник победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19 ЦСКА обыграл "Витязь" со счетом 4:0.

"Выиграли 4:0, идем дальше, забыли эту игру - серия до четырех побед, - сказал Шалунов. - Долго входили в эту игру, потом разыгрались. "Витязь" - хорошая мобильная команда, у них есть свои лидеры, с которыми непросто играть. Готовились к жесткой игре - это плей-офф, здесь есть борьба, кто ее выигрывает, тот побеждает".

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко отметил, что команде есть, над чем работать, несмотря на победу. "В принципе, все довольны, выиграли игру, неплохо сыграли в обороне, забили важные шайбы, но все равно еще есть, над чем работать. Главное было не отступать, продолжать играть, в защите не ошибаться, потому что, когда есть такое преимущество, иногда случаются ошибки в обороне, но сегодня нормально с этим справились, забили вовремя и выиграли. В плей-офф нет слабых команд: "Витязь" - хороший соперник, неуступчивая команда, цепкая, "в тело" играют постоянно", - сказал хоккеист.

"Здорово, что выиграли - готовимся дальше. Мы готовились, "Витязь" тоже, наверное, готовился - неплохой первый период был. Во втором мы по делу хорошо сыграли и забили. Мы не обращаем внимание на комментарии о том, что мы фавориты, стараемся правильно настроиться", - добавил нападающий ЦСКА Кирилл Капризов.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА, второй матч серии пройдет 28 февраля в Москве.