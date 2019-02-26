Эксперт: ХК "Спартак" может выиграть в плей-офф у СКА, если физически выдержит всю серию

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты "Спартака" могут обыграть СКА в первом раунде Кубка Гагарина, если сумеют физически выдержать график игр в плей-офф и будут соблюдать игровую дисциплину. Такое мнение ТАСС высказал Андрей Яковенко, работавший генеральным менеджером клуба в 2007-2011 годах.

Во вторник "Спартак" в Санкт-Петербурге в первом матче серии первого раунда плей-офф одержал победу над СКА со счетом 2:0, до этого москвичи уступили армейцам во всех четырех матчах регулярного чемпионата (1:2, 0:6, 2:3 ОТ, 0:2). В последний раз "Спартак" побеждал в плей-офф в 2010 году 22 марта 2010 года в домашней встрече с ярославским "Локомотивом" (3:2) в рамках второго раунда, в итоге "Спартак" проиграл в серии со счетом 2-4. Тогда Яковенко занимал пост генерального менеджера клуба, а главным тренером красно-белых был Милош Ржига.

"Здорово сыграл вратарь, что немаловажно в плей-офф, и думаю, было объективное судейство. Нам в ту пору было сложнее: если вспомнить, в Сокольниках [в плей-офф 2011 года] проиграли СКА, когда у Афиногенова, забившего нам, было полметра "вне игры", а сейчас все это более контролируется и строго судится, - сказал Яковенко. - Успех может прийти к "Спартаку", если игроки физически выдержат такой график и будут сражаться друг за друга, при условии, что кто-то из ребят выздоровеет".

"Спартак" в плей-офф дважды уступал СКА - в суперлиге сезона-2007/08 (2-3) и в Континентальной хоккейной лиге сезона-2010/11 (0-4).

"Если говорить о том, что объединяет нынешнюю команду с той, в которой я работал, то и тогда бились друг за друга, и сейчас это было хорошо видно. В 2011 году нам тогда не хватило в плане игры вратарей, так как [Доминик] Гашек - немолодой человек, мы и уступили. И в 2008 году, когда играли со СКА, не прошли его, так как у нас сломался основной вратарь [Константин] Симчук. Теперь же будет интересная серия, очень плотная", - подчеркнул он.

Следующий матч команд пройдет 28 февраля в Санкт-Петербурге, 2 и 4 марта соперники сыграют в Москве, 6 марта игра пройдет в Санкт-Петербурге. 8 марта, если потребуется, игра пройдет в Москве, а 10-го - в Санкт-Петербурге.