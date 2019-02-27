Протяженность финального этапа эстафеты огня Универсиады составит 11 км

Эстафета стартовала в сентябре прошлого года в Турине, в городе, где прошли первые Студенческие игры в 1959 году. Эстафета огня прошла в казахской Алма-Ате, китайском Харбине. С 29 сентября стартовал федеральный этап эстафеты по крупным городам России, а с 24 января эстафета проходит в городах края. Завершится эстафета огня Универсиады в пятницу в Красноярске.

27 февраля. /ТАСС/. Протяженность последнего этапа эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады в Красноярске составит 11 км, в ней примут участие 70 факелоносцев. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель главного управления по физической культуры и спорта, туризма администрации Красноярска Валерий Черноусов.

"Общая протяженность эстафеты Универсиады 11 км, мы стартуем от библиотеки Сибирского федерального университета и завершится эстафета на острове Татышев. Всего в эстафете примут участие 70 участников", - рассказал Черноусов. По его словам, среди участников эстафеты - заслуженные красноярцы из самых разных сфер и гости соревнований. Полный список участников эстафеты будет опубликован позднее, но уже сейчас известно, что среди них будут пятикратный обладатель титула Iroman Владимир Мусиенко, обладательница золотой медали Универсиады-2013 Дарья Коряковцева, президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

По словам заместителя руководителя дирекции Универсиады Стеллы Алексеевой, Красноярск станет 33 городом эстафеты огня Универсиады. "И нигде мы не встретили равнодушных глаз, везде этот проект воспринимался как праздник", - сказала Алексеева.

"Компания "Норникель" является генеральным партнером как самих соревнований, так и эстафеты огня. Эстафета огня способствует популяризации спорта и дает возможность каждому участнику эстафеты - будь ты факелоносец, или просто зритель, представитель творческого коллектива, - ощутить полноту эмоций, гордость за страну", - сказала директор проектного офиса компании "Норникель" Яна Гриб.

В мэрии сообщили, что с 9:00 (5:00 мск) и до завершения прохождения колон будет закрыто движение автотранспорта на улицах, где пройдет эстафета. Также накануне вечером будет запрещена парковка автотранспорта по маршруту эстафеты и прилегающих к нему улицах.

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта. К студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.