Генсек ФИФА Самура рассказала, что до сих пор хранит воспоминания о ЧМ-2018

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура хранит теплые воспоминания о чемпионате мира 2018 года, который прошел с 10 июня по 11 июля в России. Об этом Самура рассказала на церемонии вручения государственных наград РФ сотрудникам оргкомитета турнира.

В среду помощник президента РФ Игорь Левитин вручил госнаграды 15 сотрудникам оргкомитета "Россия-2018".

"Уже прошло восемь месяцев, как мы покинули Россию, но, кажется, будто это было только вчера, поскольку я до сих пор храню воспоминания о проведенном здесь месяце во время турнира, - сказала Самура. - Вы внесли в чемпионат мира частичку своей души. И когда я видела, что многие женщины были представлены к награде, то окончательно поняла, что чемпионат удался".

"И, конечно же, я благодарю Игоря Левитина, который нашел время приехать в здание оргкомитета и наградить сотрудников", - добавила она.