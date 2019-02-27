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Наследие ЧМ-2018

Сорокин надеется, что ЧМ-2018 в России останется непревзойденным в плане организации

Итоговое заседание наблюдательного совета прошло в среду в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил надежду, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России останется непревзойденным в плане организации. Об этом он сообщил журналистам.

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Итоговое заседание наблюдательного совета прошло в среду в Москве. Ранее в общении с журналистами Сорокин заявил, что оргкомитет "Россия-2018" прекратит свое существование с 1 марта 2019 года.

"Если говорить о чемпионате мира в Катаре, то как член совета Международной федерации футбола скажу, что каждый чемпионат мира должен превзойти предыдущий. Как глава оргкомитета "Россия-2018" скажу, что надеюсь, что Россия останется непревзойденной", - сказал Сорокин.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

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Наследие ЧМ-2018
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