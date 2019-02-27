Оргкомитет ЧМ по футболу "Россия-2018" завершит работу 1 марта

"Слово "ликвидация" оргкомитета неприятное, но это было неизбежно. С 1 марта оргкомитет "Россия-2018" прекратит свое существование, - сказал Сорокин. - Что-то рождается, а что-то умирает, но я надеюсь, что наша проделанная работа послужила имиджу нашей страны, а также открыла много новых возможностей в российском футболе. Самое главное - у нас всегда было полное понимание с любой администрацией ФИФА и полное единодушие в наших целях, все хотели создать лучший чемпионат мира в истории, и у нас это получилось".

"Сегодня немного грустный день, так как это было завершающее заседание Наблюдательного совета. Мы работали на протяжении всего существования оргкомитета, поэтому теперь подводим определенную черту. Мы рады, что приняты важные решения, особенно о создании структуры по наследию чемпионата мира. Мы подготовили целый комплекс инициатив по использованию этого наследия и вместе с ФИФА и Российским футбольным союзом обязательно будем этому уделять какое-то время", - добавил Сорокин.

"В первую очередь упор сделан на развитие инфраструктуры и детского футбола. Мы обсудили вопрос о прекращении деятельности оргкомитета. По сути он завершил свою работу, но остались формальные вопросы, которые будут решены в ближайшие месяцы", - сказал глава оргкомитета чемпионата мира года в России Аркадий Дворкович.