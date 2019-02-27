Оргкомитет ЧМ по футболу "Россия-2018" завершит работу 1 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет чемпионата мира по футболу "Россия-2018" прекратит свое существование 1 марта. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин.
Итоговое заседание Наблюдательного совета прошло в среду в Москве.
"Слово "ликвидация" оргкомитета неприятное, но это было неизбежно. С 1 марта оргкомитет "Россия-2018" прекратит свое существование, - сказал Сорокин. - Что-то рождается, а что-то умирает, но я надеюсь, что наша проделанная работа послужила имиджу нашей страны, а также открыла много новых возможностей в российском футболе. Самое главное - у нас всегда было полное понимание с любой администрацией ФИФА и полное единодушие в наших целях, все хотели создать лучший чемпионат мира в истории, и у нас это получилось".
"Сегодня немного грустный день, так как это было завершающее заседание Наблюдательного совета. Мы работали на протяжении всего существования оргкомитета, поэтому теперь подводим определенную черту. Мы рады, что приняты важные решения, особенно о создании структуры по наследию чемпионата мира. Мы подготовили целый комплекс инициатив по использованию этого наследия и вместе с ФИФА и Российским футбольным союзом обязательно будем этому уделять какое-то время", - добавил Сорокин.
"В первую очередь упор сделан на развитие инфраструктуры и детского футбола. Мы обсудили вопрос о прекращении деятельности оргкомитета. По сути он завершил свою работу, но остались формальные вопросы, которые будут решены в ближайшие месяцы", - сказал глава оргкомитета чемпионата мира года в России Аркадий Дворкович.
Организационный комитет "Россия-2018" был автономной некоммерческой организацией, которая была учреждена постановлением российского правительства после получения России права впервые в своей истории провести чемпионат мира по футболу. Оргкомитет был образован на базе заявочного комитета, который в конце 2010 года представлял российскую заявку в Цюрихе. Россия победила уже во втором туре голосования, опередив такие футбольные страны как Англия, Португалия и Испания.
Генеральным директором оргкомитета был назначен Алексей Сорокин, главой Наблюдательного совета являлся президент РФ Владимир Путин, заместителями главы Наблюдательного совета были назначен. Председателем оргкомитета был назначен Виталий Мутко, которого в марте 2018 года сменил Аркадий Дворкович.