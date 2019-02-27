ФИФА 15 марта подведет итоги исследования по увеличению числа участников ЧМ-2022

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале. Ранее агентство Kuwait News Agency сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино обсудил с представителями комитета по проведению и наследию чемпионата мира в Катаре возможность увеличения числа участников мирового первенства 2020 года с 32 до 48 команд и организации части матчей за пределами страны-организатора.

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Международная федерация футбола (ФИФА) подведет итоги исследования по возможному увеличению числа участников чемпионата мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд на совете организации 15 марта в Майами. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

"Чтобы увеличить формат проведения чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных, потребуется больше восьми стадионов. В настоящий момент перед Катаром стоит обязательство построить восемь арен, и если мы хотим увеличить количество участников мирового первенства, то нам потребуется еще четыре стадиона. Советом ФИФА была поставлена задача провести оценку того, как в сложной геополитической ситуации мы сможем организовать чемпионат мира в формате 48 команд, и результаты этой работы будут оглашены по время следующего заседания совета ФИФА в Майами 15 марта", - сказала Самура.

"Что касается чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, то там уже решено, что в турнире примут участие 48 команд", - добавила Самура.

Катар станет первой страной на Ближнем Востоке, которая примет чемпионат мира по футболу, турнир впервые пройдет в зимний период (21 ноября - 18 декабря). На данный момент запланировано, что мировое первенство 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, по две лучшие команды выйдут в плей- офф. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.