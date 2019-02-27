Лыжник Вылегжанин остался недоволен своим последним в карьере выступлением на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года, трехкратный серебряный призер Олимпиады в Сочи Максим Вылегжанин остался недоволен своим выступлением в гонке с раздельным стартом на 15 км, которая стала для него последней в карьере на чемпионатах мира. Об этом 36-летний спортсмен рассказал журналистам.

Вылегжанин в гонке показал 33-й результат. Победу одержал норвежец Мартин Сундбю, вторым стал партнер Вылегжанина по команде Александр Бессмертных. Третье место занял финн Йиво Нисканен.

"Настраивался на то, чтобы попасть в топ-3, - сказал Вылегжанин. - Половина гонки получилась, вторая - нет, не удалось мне удержать скорость лидеров. Значит, оказался не готов".

"Здесь гонки, думаю, уже не побегу. С таким состоянием и самочувствием - нет, - добавил он. - Удовлетворения от выступления нет, очень расстроен".

Лыжник не сумел выступить на чемпионате мира 2017 года и Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, поскольку подозревался в нарушении антидопинговых правил. Позже все обвинения с него были сняты. "Сегодня это добавляло эмоций, хотелось доказать, что это отстранение было незаслуженным, но не удалось", - отметил он.

Вылегжанин ранее объявлял, что нынешний сезон будет последним в его карьере. Этап Кубка мира в Осло, который пройдет с 9 по 10 марта, станет для него заключительным стартом.