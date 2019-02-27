Легков: лыжник Сундбю сделал акцент на подготовке к ЧМ и заслуженно выиграл золото

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Норвежец Мартин Сундбю сумел выиграть золото чемпионата мира в гонке на 15 км с раздельным стартом благодаря целенаправленной подготовке к турниру в течение всего сезона. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Александр Легков.

Сундбю выиграл гонку с раздельным стартом, опередив на 2,9 секунды россиянина Александра Бессмертных. Третье место занял финн Йиво Нисканен.

"Сундбю - возрастной спортсмен, многие уже стали думать, что он слабее начал бегать. У него не такой яркий год, как перед этим, когда он выигрывал постоянно общий зачет Кубка мира, - сказал Легков. - Но могу сказать, что он очень сильный спортсмен, я знаю, как он тренируется, если он за год бегает более тысячи часов, это говорит о многом. Он постоянно прогрессирует, он говорил перед началом подготовки, что сделает акцент на чемпионат мира, а не на Кубок мира".

"Собственно, человек расставил приоритеты, воспользовался этим шансом. Это очень сильный спортсмен, как я уже сказал вчера, кто сегодня выиграет, тот покажет невероятную силу, самый высокий уровень", - отметил он.

Бессмертных проиграл Сундбю, хотя лидировал с лучшим временем практически на протяжении всей дистанции. "Сундбю шел сзади и смог разложить все по дистанции, чтобы выиграть. Александр - очень сильный, грамотный спортсмен, думаю, никакой психологической травмы этим он себе не нанес. Немножко в глубине души он печален, что не выиграл золото, потому что оно очень было близко, но для него очень важной была такая медаль в индивидуальных гонках на чемпионате мира", - подчеркнул Легков.