Лыжник Бессмертных считает серебро ЧМ главным достижением в карьере

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Бессмертных считает серебро в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате мира в Зефельде главным достижением в карьере. Об этом он заявил журналистам после окончания соревнований.

"Сегодня во время прохождения дистанции я думал о том, что буду на пьедестале, - сказал Бессмертных. - Кто знает, быть может, это моя последняя в карьере гонка на 15 километров классическим стилем на чемпионате мира. И я рад, что попал на пьедестал, личная медаль для меня является самым большим достижением в карьере за последние десять лет", - сказал Бессмертных.

"Обычно медаль я завоевывал в эстафетах, на Кубках мира. Понятно, что есть серебро в эстафете на Олимпиаде в Сочи, но обидно, когда нет личной медали", - добавил он.

При этом спортсмен сожалеет, что ему не удалось завоевать золотую награду. "Мартин очень сильно добавил на финише. Насколько мне известно, на финишной части он отыграл у меня 14 секунд", - отметил он.

"Но если бы перед стартом мне сказали, что я попаду на пьедестал, то посчитал бы такой результат суперским. А сейчас понимаю, что нас отделили всего две секунды, поэтому чувство двоякое. Два года на этой дистанции я был четвертым, и когда ты стоишь рядом с пьедесталом, то это обидно, а когда на нем - совсем другое чувство", - заметил он.