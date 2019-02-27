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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Лыжник Бессмертных считает серебро ЧМ главным достижением в карьере

Россиянин уступил меньше трех секунд норвежцу Мартину Сундбю
Александр Бессмертных Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Бессмертных
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Бессмертных считает серебро в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате мира в Зефельде главным достижением в карьере. Об этом он заявил журналистам после окончания соревнований.

32-летний Бессмертных уступил золото норвежцу Мартину Сундбю, их разделили менее трех секунд. Российский лыжник является серебряным призером Игр в Сочи и чемпионата мира 2017 года в эстафете.

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"Сегодня во время прохождения дистанции я думал о том, что буду на пьедестале, - сказал Бессмертных. - Кто знает, быть может, это моя последняя в карьере гонка на 15 километров классическим стилем на чемпионате мира. И я рад, что попал на пьедестал, личная медаль для меня является самым большим достижением в карьере за последние десять лет", - сказал Бессмертных.

"Обычно медаль я завоевывал в эстафетах, на Кубках мира. Понятно, что есть серебро в эстафете на Олимпиаде в Сочи, но обидно, когда нет личной медали", - добавил он.

При этом спортсмен сожалеет, что ему не удалось завоевать золотую награду. "Мартин очень сильно добавил на финише. Насколько мне известно, на финишной части он отыграл у меня 14 секунд", - отметил он.

"Но если бы перед стартом мне сказали, что я попаду на пьедестал, то посчитал бы такой результат суперским. А сейчас понимаю, что нас отделили всего две секунды, поэтому чувство двоякое. Два года на этой дистанции я был четвертым, и когда ты стоишь рядом с пьедесталом, то это обидно, а когда на нем - совсем другое чувство", - заметил он.

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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