Лыжник Бессмертных не обращает внимания на допинговую историю Сундбю

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 27 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Бессмертных рад, что норвежцу Мартину Сундбю удалось завоевать первую в карьере золотую медаль чемпионата мира в личных гонках, на его допинговое нарушение в прошлом он внимание не обращает. Об этом Бессмертных рассказал журналистам после окончания гонки на чемпионате мира в Зефельде.

32-летний Бессмертных в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем уступил золото 34-летнему Сундбю, проиграв менее трех секунд. Для норвежца эта победа стала первой в личных гонках на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

"Я искренне рад за Мартина, что ему удалось выиграть свою первую личную золотую медаль, - сказал Бессмертных. - Допинговая история? Я к этому вообще никак не отношусь, понимаю всю эту ситуацию, в которой побывал как я, так и наша команда".

"Все выходят на старт, всем все равно, кто был дисквалифицирован, кто нет. Раз номер дали, значит все имеют право бороться за первое место, а что будет дальше, покажет время. Я спокойно к этому отношусь, я рад, что у него получилось", - добавил он.

Сундбю имеет разрешение на использование препарата для астматиков. В конце 2014 года его допинг-проба показала, что дозировка препарата на 35% превышает норму. Изначально информация об этом скрывалась, однако в начале июля 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес Сундбю обвинительный приговор, лишив его титулов победителя "Тур де Ски" и общего зачета Кубка мира сезона-2014/15, а также дисквалифицировав лыжника на два месяца.

Бессмертных решением дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) был лишен серебряной медали в эстафете на Играх в Сочи, однако после спортсмену удалось доказать свою невиновность в CAS.