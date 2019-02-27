Проблемы со светом стали причиной задержки матча плей-офф КХЛ "Авангард" - "Ак Барс"

БАЛАШИХА /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Начало второго матча серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и "Ак Барсом" было задержано из-за проблем со светом на "Арене Балашиха". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Игра должна была начаться в 19:30 мск. Начало матча было задержано на восемь минут.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Авангарда", проблема связана с линией электропередач в Балашихе. "Начало матча задержалось из-за проблем со светом на "Арене Балашиха". Это связано с проблемой на линии электропередач в городе Балашиха, проходящей через арену", - сообщили в пресс-службе.

Счет в серии 1-0 в пользу "Авангарда", который выиграл первый матч (6:0).