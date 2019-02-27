Квартальнов: "Локомотив" должен быть сконцентрированным в ходе всех матчей плей-офф КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Игроки "Локомотива" должны быть сконцентрированными по ходу всех матчей плей- офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам после второй игры серии первого раунда с "Сочи" высказал главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов.

Ярославский "Локомотив" в среду на своей площадке победил "Сочи" со счетом 3:0 во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

"Идут игры немного другого ранга [чем в регулярном чемпионате], надо избавляться от этих моментов (штрафов - прим. ТАСС), здесь нам надо иметь концентрацию, контролировать свою клюшку", - сказал Квартальнов.

Наставник также отметил игру 20-летнего вратаря "Локомотива" Ильи Коновалова, который сделал в матче голевую передачу и впервые в карьере провел матч "на ноль" в плей-офф. "Была боевая игра, забили быстрый гол. Илья [Коновалов] нам помог, защитники неплохо поработали", - сказал Квартальнов.

По словам главного тренера "Сочи" Сергея Зубова, его подопечные проведут работу над ошибками при подготовке к третьей игре серии. "Серия едет в Сочи, будем готовиться, делать поправки", - поделился с журналистами Зубов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Локомотива". В первой встрече подопечные Квартальнова победили в овертайме со счетом 4:3. Третий матч серии пройдет 1 марта в Сочи.