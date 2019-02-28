11 надежд. Нейтральные легкоатлеты поборются за медали зимнего чемпионата Европы в Глазго

ТАСС рассказывает, кто из россиян допущен к участию в турнире и какие задачи стоят перед командой

Зимний чемпионат Европы, который пройдет с 1 по 3 марта в британском Глазго, станет очередным международным легкоатлетическим мероприятием, на котором российские спортсмены вновь будут выступать не под флагом своей страны и в весьма ограниченном количестве. Первый раз это случилось два года назад на предыдущем первенстве Европы в помещении, которое проходило в Белграде.

Первой нейтральной легкоатлеткой России стала неоднократная чемпионка страны в прыжках в длину Дарья Клишина, которая в Белграде заняла четвертое место. Поехать в Сербию мечтали и другие отечественные спортсмены, однако допуск на международные старты в последний момент получили лишь бегунья Кристина Сивкова, метатель молота Алексей Сокирский и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Длинные метания в программу зимних первенств в помещении не входят, Сидорова отказалась тогда ехать в Белград из-за того, что получила разрешение только накануне стартов, а Сивкова не поехала из-за болезни. Мария Ласицкене (Кучина), не по своей вине пропустившая Олимпийские игры — 2016 и страстно желавшая выступать на международных стартах, была лишена возможности поехать на ЧЕ-2017 по причине того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказалась давать российской спортсменке допуск, поскольку не успела перепроверить ее допинг-пробы, взятые во время летнего чемпионата мира 2015 года в Пекине, где Ласицкене заняла первое место. От одного до 11 На зимнем чемпионате Европы, который пройдет в Глазго, выступят 11 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. В список спортсменов вошли Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Полина Миллер (спринтерский бег), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Мария Аглицкая (спринтерский бег), Илья Шкуренев (многоборье), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Максим Афонин (толкание ядра), Георгий Горохов (прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок) и Егор Николаев (бег на средние дистанции). К моменту завершения подачи заявок число российских нейтральных легкоатлетов, имеющих выполненные нормативы на зимний ЧЕ, превышало 11 в несколько раз, однако кому-то из спортсменов поехать в Глазго помешали проблемы со здоровьем (например, победителю зимнего Кубка Европы — 2018 в толкании ядра Александру Лесному), кто-то не захотел быть на главном старте зимнего сезона в роли статиста.

Позиция тренерского штаба сборной России заключалась в том, чтобы в Глазго отправились те, кто чувствует в себе силы вмешаться в борьбу за награды турнира, а "туристы" должны остаться дома. "На летний чемпионат Европы в Берлине команда по сравнению с чемпионатом мира 2017 года в Лондоне выехала более многочисленная, но результат был показан хуже, — сказал журналистам главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский. — Но если бы мы были допущены полноценно (как сборная России — прим. ТАСС), то команда была бы в разы больше, порядка 40 человек. Соответственно, можно было претендовать на более высокие места. А сейчас у нас два явных лидера — это Ласицкене и Сидорова". Ласицкене и Сидорова являются лидерами мирового сезона. Мария в начале февраля на московском турнире "Русская зима" прыгнула на 2,04 м и установила лучший результат сезона в мире. Сидорова, в свою очередь, стала победительницей Зимнего тура IAAF и также является обладательницей лучшего результата сезона (4,91 м). 4,91 также является личным рекордом российской прыгуньи с шестом. По мнению специалистов, имеют неплохие возможности побороться за медали зимнего континентального первенства серебряный призер летнего ЧЕ-2018 многоборец Шкуренев и обладатель бронзовой медали того же турнира в прыжках в высоту Иванюк. Потенциально готовы вмешаться в борьбу за награды прыгун с шестом Горохов и толкатель ядра Афонин. Да и остальные участники ЧЕ-2019 из России способны преподнести приятные сюрпризы отечественным поклонникам легкой атлетики. В ожидании флага Российские легкоатлеты лишены возможности выступать под флагом своей страны с ноября 2015 года, когда совет IAAF, изучив доклад комиссии Ричарда Паунда о допинге в российском спорте, принял решение временно лишить Всероссийскую федерацию легкой атлетики членства в своей организации. До декабря 2016 года отечественные легкоатлеты (за исключением давно живущей в США Клишиной) вообще не имели возможности выступать на зарубежных стартах, и только в 2017 году ряду спортсменов удалось получить нейтральный статус и возможность выезжать за рубеж, чтобы соревноваться с сильнейшими легкоатлетами мира.

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К настоящему времени практически все требования IAAF, обозначенные в дорожной карте, Всероссийской федерацией легкой атлетики были выполнены. ВФЛА сейчас необходимо погасить долг перед IAAF (примерно $3 миллиона). Как сообщил ТАСС глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин, его организация усиленно работает над решением этого вопроса. Другой пункт дорожной карты, составленной в IAAF, гласит, что ВФЛА не может быть восстановлена в правах до тех пор, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с последующим выполнением двух критичных условий, нереализация которых автоматически лишит Российское антидопинговое агентство прежнего статуса. После выполнения первого условия (предоставление доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за 2011–2015 годы) Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение о наложении суровых санкций в отношении РУСАДА в случае, если в изъятую базу данных после 2015 года были внесены корректировки. Как сказал министр спорта РФ Павел Колобков, эксперты WADA должны завершить изучение скопированных данных к середине марта.

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