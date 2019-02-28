Самура: Катар успешно использует опыт России в подготовке к ЧМ-2022 по футболу

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Опыт России будет успешно использован при подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Такое мнение ТАСС высказала генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура.

Все стадионы ЧМ-2022 по футболу будут введены в эксплуатацию до конца 2020 года

Чемпионат мира в России прошел в 2018 году с 14 июня по 15 июля и по итогам был признан ФИФА лучшим в истории.

"Катар успешно использует опыт России в проведении чемпионата мира при подготовке к мировому первенству 2022 года. Например, Катар воодушевлен тем, как была организованна программа волонтеров в России", - сказала Самура.

"Катару будет очень сложно обойти Россию в плане организации и атмосферы, которая была во время турнира, но он очень старается, - продолжила Самура. - У них есть свои аспекты и особенности культуры, которыми они готовы поделиться со всем миром. Я уверена, что первый чемпионат мира в стране Персидского залива будет таким же потрясающим, как и в России. Это будет то мировое футбольное первенство, когда зрители смогут посетить от двух до трех матчей в день, так как максимальное расстояние между стадионами можно будет преодолеть за один час езды".

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.