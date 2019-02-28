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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Колобков поприветствовал спортсменов в деревне Универсиады в Красноярске

Министр спорта РФ обратился к спортсменам и представителям делегаций
Министр спорта РФ Павел Колобков Андрей Голованов/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Андрей Голованов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков поприветствовал делегатов и участников Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Министр обратился к спортсменам и представителям делегаций на церемонии, которая прошла в деревне Универсиады.

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"Рад приветствовать вас в Красноярске, церемония приветствия стала хорошей традицией, которая проходит на всех Олимпиадах и Универсиадах, после этой церемонии вы станете полноправными жителями деревни, - обратился к собравшимся Колобков. - Здесь для вас созданы все условия, чтобы вы могли готовиться к соревнованиям, отдохнуть, здесь для вас представлена большая культурная программа. На протяжении последних пяти лет Россия готовилась и ждала вас, были построены спортивные объекты и корпуса Сибирского федерального университета, в которых вы сейчас живете".

"Надеюсь, в вашем напряженном графике вы все же найдете время, чтобы посетить Красноярск, и почувствуете доброжелательность наших болельщиков, жителей города. Желаю вам успеха и надеюсь, что вы захотите вернуться сюда вновь после завершения соревнований", - добавил министр.

После завершения церемонии Колобков проведет встречу с российской делегацией.

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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