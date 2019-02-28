Эстафета огня Зимней универсиады-2019 завершится в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. Финальный этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года пройдет в Красноярске 1 марта. Факелоносцы стартуют в 12:00 около библиотеки Сибирского федерального университета, пробегут по проспекту Свободный, улицам Годенко, Красной Армии и Копылова, а затем по проспекту Мира и Вантовому мосту. Участники эстафеты финишируют на острове Татышев в Парке Универсиады – в этнодеревне "Енисейская Сибирь", где зажгут городскую чашу огня.

Общая протяженность этапа – почти 11 км. Огонь по улицам столицы Студенческих игр пронесут 70 факелоносцев, среди которых президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, заместитель директора Заполярного филиала компании "Норникель" по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин, вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления РУСАЛа Елена Безденежных, генеральный директор Соса-Cola HBC Россия Александар Ружевич, президент Российского студенческого спортивного союза, ректор Московской государственной академии физической культуры Сергей Сейранов, руководитель ФМБА России Владимир Уйба, солистка Красноярского театра оперы и балета, профессор Красноярского государственного института искусств им. Д.А. Хворостовского Вера Баранова, чемпион мира по вольной борьбе Виктор Алексеев, чемпионка мира по синхронному плаванию Анастасия Баяндина, чемпион мира по зимнему триатлону Павел Якимов, победительница соревнований по фристайлу Зимней универсиады-2013 Дарья Коряковцева, общественный деятель, руководитель проекта "Шаг за шагом к мечте", Посол Зимней универсиады-2019 Наталья Каптелинина, многократный чемпион мира по легкой атлетике среди ветеранов Валерий Давыдов, директор Академии регби "Сибирь" Сергей Баженов.

Отмечается, что возле Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева будет организована площадка для встречи Эстафеты огня, на которой будут представлены ведущие вузы Красноярска. Для участников эстафеты и зрителей выступят студенческие вокальные и танцевальные коллективы.

Праздничная программа в этнодеревне "Енисейская Сибирь" начнется в 13:30. На большом экране можно будет в прямом эфире следить за ходом эстафеты по улицам Красноярска. Кроме того, прямая трансляция будет организована на международном информационном телеканале "Russia Today" и на краевом телеканале "Енисей".

Сразу после завершения Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 на открытом катке в Парке Универсиады пройдет юнифайд-матч. Игра состоит из двух периодов по 10 минут. Событие станет частью кампании #МожетКаждый, реализуемой Coca-Cola в России на Зимней универсиаде-2019 и объединяющей несколько направлений – спорт, экологию и интеграцию людей с особенностями развития в публичные мероприятия. Отмечается, что соревнования с участием спортсменов с ментальными особенностями состоятся впервые в истории Студенческих игр. В юнифайд-соревнованиях за одну команду могут выступать атлеты Специальной олимпиады, известные спортсмены, активные представители общественности.

Отбор участников матча проходил в течение февраля. Подростки 12-18 лет могли продемонстрировать уровень своей спортивной подготовки на специальном тренажере. Самые результативные игроки получили путевку на юнифайд-матч.

В торжественном открытии матча примут участие представители правительства Красноярского края. Вместе с юными хоккеистами на лед выйдут известные спортсмены, представители бизнеса и некоммерческих организаций.

Зажжение огоня Зимней универсиады-2019 пройдет 2 марта в рамках церемонии открытия универсиады около "Платинум Арены Красноярск".

Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты и Харбина. На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 29 городах.

Проект проводится при поддержке горно-металлургической компании "Норникель" и Siberian Wellness (Международной Корпорации "Сибирское здоровье"). На всем протяжении маршрута эстафеты огонь Зимней универсиады-2019 охраняют сотрудники Росгвардии.