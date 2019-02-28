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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Около тысячи иностранных болельщиков приедут на Универсиаду в Красноярске

На сегодняшний день на Игры продано более 250 тыс. билетов

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Порядка тысячи иностранных болельщиков ожидается на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя дирекции Универсиады Константин Гуреев.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта.

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"Ожидается около тысячи иностранных гостей, которые специально приедут на Универсиаду. География очень широкая - одними из первых покупателей билетов были жители США, а так в основном это, конечно, жители Восточной Европы, Казахстана, Кыргызстана. Не мало болельщиков из Китая и Южной Кореи", - сказал Гуреев.

Всего, по словам Гуреева, на сегодняшний день на Универсиаду продано более 250 тыс. билетов. Как передает корреспондент ТАСС из парка Универсиады, открывшегося в среду, возле павильона продаж билетов наблюдаются очереди болельщиков.

На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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